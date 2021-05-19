12 Ressam’dan karma sergi Adana Ressamlar Derneği (ARD) Kaman Sanat Galerisi'nde "12 Ressam" adlı sergisiyle açılış yaptı Sergi Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi No 29'da 24 Mayıs 2021 tarihine kadar açık kalacak

Adana Ressamlar Derneği (ARD) Kaman Sanat Galerisi'nde "12 Ressam" adlı sergisiyle açılış yaptı.

Açılışta, ARD Başkanı Hüseyin Yılmaz, Mehmet Emre, Şerife Ballı, Seval Eroğlu ve Meltem Baş'tan oluşan Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte kendilerine galeriyi tahsis eden Salime Kaman'a teşekkür etti. Yılmaz, "Bundan sonra derneğimiz Kaman Sanat Galerisi'nde hizmetlere devam edecektir. Sanat misyonuna 30 yıldır katkı sürdüren derneğimiz, yeni mekanında sanat söyleşileri, resim ve diğer sanat sergileri gerçekleştirerek hizmetlerimizi sürdürecektir" dedi.

Pandemi nedeniyle açılış töreni düzenlenmeden gerçekleştirilen sergiye Nermin Levent, Hüseyin Yılmaz, Sevinç Kökenler, Seval Eroğlu, Ganime Karabucak, Mahmut Selekoğlu, Salime Kaman, Şerife Ballı, Mehmet Emre, A.Meltem Baş, Serpil Kılıç ve Esra Baydar eserleriyle katıldı.

Sergi Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi No 29'da 24 Mayıs 2021 tarihine kadar açık kalacak.

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