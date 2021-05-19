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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

İHA

Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Adana’da borcunu ödemek isteyen kardeşiyle tartışan bir kişi, onu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin K., geçen ay ismi açıklanmayan bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Otomobilde meydana gelen 12 bin TL’lik hasarı karşılayamayan Yasin K., bu kişiden ödeme yapmak için zaman istedi. Yasin K., söz konusu ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi önce genci daha sonra ailesini telefonla arayıp tehdit etti.
Durumu öğrenen Cumali K., ağabeyi Yasin K.’ye “Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git” dedi. Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında 14 Mayıs Cuma günü 18.00 sıralarında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cumali K. evdeki av tüfeğini ağabeyinin başına dayadı. Bu sırada iki kardeş arasında çıkan arbedede tüfek ateş aldı ve Cumali K., kanlar içerisinde yere yığıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Cumali K.’yi ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Cumali K., 16 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ağabey Yasin K. ise ifadesinde tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını, kardeşini öldürmek istemediğini söylediği öne sürüldü
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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