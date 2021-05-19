15 aydır sahneleri kapalı olan özel ve amatör tiyatroculara nakdi destek Adana Büyükşehir Belediyesi, tiyatroculara salon tahsisinin ardından nakdi destek sağladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, tiyatroculara salon tahsisinin ardından nakdi destek de sağladı.

Pandemiden olumsuz etkilenen toplumun birçok kesimine ayni ve nakdi yardımlarını sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, tiyatroda perdelerin kapanmaması için desteğe devam ediyor. Daha önce sıkıntılı günler yaşayan müzisyenlere de destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin sanatsız kalmaması için yoğun çaba harcıyor. Tiyatro sanatçıları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın desteğinin ardından, “Yaklaşık 15 aydır perdelerimiz kapalı. Bu süreçten maddi manevi çok etkilendik. Sanatsız toplum işlenmemiş toprağa benzer. Bunu gören duyan Başkanımız Zeydan Karalar bize destek oldu. Çölde kalmış vahada su içenler gibi hissettik kendimizi. Bize destek olan Sayın Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ederiz” dediler.

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