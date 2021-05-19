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Kaldırıma terk edilen bebeğe 'Maviş' ismini verdiler

DHA

Kaldırıma terk edilen bebeğe 'Maviş' ismini verdiler


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da kaldırımda battaniyeye sarılarak terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulunan bir aylık erkek bebek, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hemşireler tarafından 'Maviş' ismi verilen bebeğin ailesini bulmak için polis çalışma başlattı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16004 Sokak´taki vatandaşlar, kaldırımda battaniyeye sarılı halde bir erkek bebek olduğunu görünce polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, bebeği kaldırımdan alıp Hürriyet Polis Merkezi´ne götürdü. Polislerin sahip çıktığı bebek, polis merkezine çağrılan ambulansla Meydan Çocuk Hastanesi´ne götürüldü.
Hastanede yapılan kontrolde bebeğin sağlık probleminin olmadığı belirlendi. 30 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğe, gözlerinin renkli olması nedeniyle `Maviş´ ismi verildi. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-19 13:56:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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