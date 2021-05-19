Kızılay'ın gönüllü gençleri 19 Mayıs’ta hilal oldu

Türk Kızılay Adana Şubesinin gönüllü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda oluşturdukları hilal şekli ile Türk bayrağı açarak bayramı kutladı.

Merkez Çukurova ilçesindeki Atatürk Koruluğu'ndaki Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Türk Kızılay gönüllüsü gençler, hilal oluşturup Türk bayrağı açtı. Türk Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, “Bugün Kızılay gençliği olarak aldığımız tarihsel güçle, tarihten aldığımız medeniyet ufkuyla hem günümüzü anlamlı hale getirelim hem de gençlerimize bu bilgiyi, şuuru hep birlikte aşılayalım diye burada toplandık. İnşallah umuyoruz ki Adana’dan Türkiye’ye önemli bir yansıma olur. İnşallah her gencimiz bu bilinçle, gelecek ufkuyla hayatına devam eder” diye konuştu.

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