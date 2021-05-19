Adana´da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden

Anıl ATARGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide´ye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis, şüphelilerinin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-19 16:07:09
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