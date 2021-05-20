Adana Demirspor´un yöneticisi koronavirüse yenik düştü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) TFF 1´inci Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan ve Süper Lig´e yükselen Adana Demirspor´un yöneticilerinden iş insanı Şentürk Çalık (55), yaklaşık 1 aydır mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü.
TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs´ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi. Bu şampiyonluğun ardından mavi-lacivertli camiada ve kentte büyük sevinç hakim olurken şampiyonluk kutlamaları sırasında yoğun bakımda olan Adana Demirspor´un tecrübeli yöneticilerinden iş insanı Şentürk Çalık ise kulübünün başarısına şahit olamadı. Yaklaşık 1 aydır koronavirüsle mücadele eden Çalık, bugün sabah saatlerinde yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çalık´ın ölüm haberi, Adana Demirspor camiasını ve spor severleri derinden etkilerken kulübün resmi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Bir süredir Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizde Şentürk Çalık´ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah´tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
SOSYAL MEDYADAKİ SON MESAJI YÜREK BURKTU
Öte yandan merhum Şentürk Çalık´ın sosyal medya hesabından TFF 1´Lig´in 26´ncı haftasında Adana Demirspor´un İstanbulspor´u 2-0 yendiği maçın ardından yayınladığı mesaj yürek burktu. Mesajında galibiyeti kutlayan Çalık, "İşte böyle, emin adımlarla zirveye. Tebrikler şimşeğim" ifadeleri kullandığı görüldü.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-05-20 14:29:37
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