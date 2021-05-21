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DEAŞ'lı çocukları savaşırken ölen baba teröristlere yardımdan tutuklandı Adana’da, 3 oğlu terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken ölen ve esir DEAŞ’lıları kurtarmak için para toplayan bir kişinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İHA

DEAŞ'lı çocukları savaşırken ölen baba teröristlere yardımdan tutuklandı Adana’da, 3 oğlu terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken ölen ve esir DEAŞ’lıları kurtarmak için para toplayan bir kişinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adana’da, 3 oğlu terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken ölen ve esir DEAŞ’lıları kurtarmak için para toplayan bir kişinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişiyi tespit etti.
Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis, şüphelilerinin evlerine, 19 Mayıs günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Ç.’nin, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olan ve cezaevinde bulunan Mahmut Özden’in kurduğu ‘Yamaçlı’ grubu üyesi olduğu, polis tarafından tespit edilmemek için seyyar tezgahta tantuni satarak kamufle olduğu belirlendi. Ayrıca Ali Ç.’nin, DEAŞ’lı teröristlerin sözde ‘cihad nikahı’ kıydığı ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki elHol kampında esir olan kadınları kurtarmak için internet üzerinden para topladığı, 3 oğlunun DEAŞ saflarında savaşırken öldüğü öne sürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ali Ö.’nün ise sosyal medya üzerinden ElKaide adına para topladığı ve bu paraları örgüte yolladığı saptandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ç. ile Mehmet Ali Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ev hapsi diğeri ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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