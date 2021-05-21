Adana´da 1.4 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada 1 milyon 400 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente giriş çıkışlarda şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Bu kapsamda bir minibüste arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-21 10:09:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.