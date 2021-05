Belediye başkanları Kozan'da buluştu Adana Valisi Süleyman Elban: "Bu güzel şehrin güzel insanlarına en iyi hizmeti sunma gayesindeyiz" "Mücadelemiz salgın tehdidi tamamen bitene kadar, hayatımız tam anlamıyla eski normaline dönene kadar devam edecek"

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'yı bulunduğu noktalardan tüm ilçeleriyle beraber çok daha iyi yerlere taşımak adına iş birliği içinde çalışmak gerektiğini söyledi.

Vali Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 15 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi.

Kozan ilçesi Dağılcak mesire alanında düzenlenen etkinlik öncesinde Vali Elban, Kozan Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen binaların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Adana genelinde yerel yönetimlerce gerçekleştirilen çalışmalar, vatandaşlara sunulan hizmetler ile önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler konuşulduğu programda Vali Elban bir değerlendirmede bulundu.

İlçeler arası koordinasyonun sağlanması açısından bu tür buluşmaları önemsediklerini belirten Vali Elban, Adana'yı bulunduğu noktalardan tüm ilçeleriyle beraber çok daha iyi yerlere taşımak adına iş birliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Bu güzel şehrin güzel insanlarına en iyi hizmeti sunma gayesinde olduklarını belirten Vali Elban, "Kentimizin her bir noktası kendine has güzelliği, tarihi mirası, tarımı, sanayisiyle önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizlere düşen en önemli görev ortak akılla hareket ederek ilçelerimizin sahip olduğu bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirip ilçelerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır" dedi.

Tüm bunların yanında vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin daha etkin daha ulaşılabilir ve daha kaliteli olması için her bir kamu görevlisine sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Vali Elban, vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi hususunda yapılacak her bir çalışmanın da çok değerli olduğunu söyledi.

Korona virüsle mücadele sürecinde yeni bir döneme girildiğini de hatırlatan Vali Elban, "Tam kapanmasının ardından ülkemiz genelinde kademeli normalleşme adımlarını atıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde salgının seyri açısından ilimizde olumlu bir grafik var. İlimiz, insidans haritasında yüz binde 28 oran ile ülkemizin en başarılı ikinci ili. Bu başarıyı kurallara uymadaki kararlılığımıza borçluyuz. Ancak bu durumun hemşehrilerimizde korona virüs tamamen bitti algısını oluştursun istemiyoruz. Mücadelemiz salgın tehdidi tamamen bitene kadar, hayatımız tam anlamıyla eski normaline dönene kadar devam edecek. O yüzden herkesten bu hassasiyeti devam ettirmesini bekliyoruz" dedi.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantı, Adana’ya dair yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

