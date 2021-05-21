Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı´ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da üzerine Sağlık Bakanlığı yazdırdığı minibüsüyle kısıtlamada şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığı belirlenen Özgür Ö.´ye 6 bin 844 TL ceza kesildi. Araçtaki 6 yolcuya da kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Adana Merkez Otogarı´ndan çıkan üzerinde Sağlık Bakanlığı ibaresi bulunan 01 ACC 692 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü Özgür G.´nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ibaresiyle denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi.
Ekipler, Özgür G.´ye korsan taşımacılık ve izin alınmaksızın veya tescil ettirilmeden logo bulundurmaktan 6 bin 844 TL ceza kesti. Minibüsteki 6 yolcuya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-21 11:01:07
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