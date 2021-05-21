Adana Demirspor Asbaşkanı Çalık son yolculuğuna uğurlandı

İşte çadırlı ya da karavanlı kamp yerleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig 20202021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor’un korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden asbaşkanı Şentürk Çalık, son yolculuğuna uğurlandı.

Mavilacivertli ekibin yönetim kurulu üyesi iş adamı 55 yaşındaki Şentürk Çalık, korona virüs tedavisi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Çalık için bugün önce tesislerde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Kabasakal Mezarlığı’na götürülen Çalık’ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.