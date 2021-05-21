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Ev alma hayalleri çileye dönüştü Adana'da 5 yıldır bitmeyen inşaatın önünde toplanan mağdurlar ev hayaliyle çıktıkları yolda hem evsiz hem parasız kaldıklarını söyledi Yeni ev için eski evini satan kadın, kapıcı dairesinde oturuyor Fuat Ceren: “Sürekli bahanelerle oyalanıyoruz” Şenay Sezici: “Hastalığa yakalandım, kutu kutu ilaç içiyorum” Müteahhit M.G.: “İnşaatı durdurduk, devretmeye çalışıyoruz”

İHA

Ev alma hayalleri çileye dönüştü Adana'da 5 yıldır bitmeyen inşaatın önünde toplanan mağdurlar ev hayaliyle çıktıkları yolda hem evsiz hem parasız kaldıklarını söyledi Yeni ev için eski evini satan kadın, kapıcı dairesinde oturuyor Fuat Ceren: “Sürekli bahanelerle oyalanıyoruz” Şenay Sezici: “Hastalığa yakalandım, kutu kutu ilaç içiyorum” Müteahhit M.G.: “İnşaatı durdurduk, devretmeye çalışıyoruz”

Adana'da yaklaşık 5 yıldır bitmeyen 5 bloklu site inşaatının önünde toplanan mağdurlar çaresiz kaldı. Mağdurlar ev hayaliyle çıktıkları yolda hem evsiz hem de parasız kaldıklarını söylerken, müteahhit ise ev alan kişilerin 3 yıldır ödeme yapmadığını, bu nedenle de inşaata devam edemediğini ileri sürdü.
İddiaya göre, 67 kişi 2016 ile 2018 yılları arasında merkez Sarıçam ilçesinde 5 bloklu bir siteden ev sahibi olmak için temelden müteahhit M.G. ile anlaştı. Müteahhit 2 yılda 5 bloğun 4’ünün kaba inşaatını bitirdi. 2018 yılında artan döviz kuru ve daire satılmaması nedeniyle müteahhit inşaatı yarıda bıraktı.
Daire alan bazı kişiler evleri bir an önce bitsin diye ekstra ödemeler yapıp inşaatın devam etmesini sağladı ve bir bloğun büyük bir kısmı tamamlandı. Ancak diğer ev sahipleriyse anlaştıkları fiyattan daha fazla bir para ödemeyi kabul etmedi ve müteahhide inşaata devam etmediği için kalan borçlarını da ödemedi.
67 kişi ve müteahhit M.G., 2019 yılında toplantı yaptı. Burada müteahhit inşaata devam edeceğini ancak 2016 yılında anlaşma yaptıkları fiyatlarla güncel fiyatların arasında uçurum olduğunu belirtti. Ancak anlaşma sağlanamadı ve inşaat olduğu gibi yarım kaldı.
Projeden daire satın alan mağdurlar ise inşaat önünde toplanıp müteahhidi protesto etti. Ev alma hayallerinin çileye dönüştüğünü söyleyen mağdurlar, biran önce inşaatın tamamlanıp evlerinde oturmayı istedi.

“Ne paramı ne de tapumu alabiliyorum”
İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan mağdurlardan Fuat Ceren, “2017 yılının Mart ayında bu inşaata girdim. 2017 yılından bu yana bekliyorum. Benim dairem daha ortada yok. 2021 yılındayız ve sürekli bahanelerle biz oyalanıyoruz. Müteahhide ulaştık ama sürekli bizi erteliyor. Ortalama 6070 mağdur var burada. Ben 167 bin liraya anlaştım. Önden bir peşinat verdim. Noter huzurunda olmayan bir sözleşme imzalattı bize. Hak iddia edebiliyoruz ama müteahhit ben bir tarih vermedim diyerek işin içinden çıkıyor. 130 bin lira verdim ama 37 bin lira vermedim. Ne paramı ne de tapumu alabiliyorum” diye konuştu.

“Evimi sattım kapıcı dairesinde oturuyorum”
140 bin lira para ödediğini söyleyen Şenay Sezici, “4 yıldan bu yana mücadelemiz devam ediyor. Şu an ortada olan bir şey yok. Sürekli yapacağım diyerek bizi oyalıyor. 140 bin liraya yakın para ödedim. Mağduruz biz. Yapılmasını istiyoruz buranın. Ben kutu kutu hap içiyorum. Mavi Bulvar üzerindeki evimi sattım burası için ama şu anda kapıcı dairesinde oturuyorum” ifadelerini kullandı.
Mustafa Saygılı ise 267 bin lira ödediğini ama mağdur olduğunu, evine bir türlü kavuşamadığını söyledi.

“İnşaatı devredip insanları mağdur etmeyeceğim”
Müteahhit M.G. ise iddiaları yalanlayarak, "2016 yılında biz bu inşaata başladık. 2018 yılına kadar 67 kişiye daire sattık. Toplamda 178 daire vardı. 5 bloğun 4'ünün bir kısmının kaba ve ince işleri bitmişti. Ekonomik sıkıntıların 2018 yılında inşaat sektörüne vurduğu darbe nedeniyle biz de sıkıntıya girdik ve geri kalan daireleri satamadık. Alan kişiler de para ödemediği için inşaatı tamamlayamadık. Bunun için de gerekli hem ortak hem de başka bir firma araştırıyoruz. İnşaatı durdurduk, devretmeye çalışıyoruz. Bu inşaatı devredip insanları mağdur etmeyeceğim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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