Yarım asırdır evli çiftlerden, yeni evlilere 'mutlu evlilik' tavsiyeleri

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA`da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftlerle yeni evlenen çiftler bir araya geldi. Genç çiftler, yarım asırlık çınarlardan mutlu evlilik üzerine tavsiyeler aldı.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Aile Haftası nedeniyle Adana´da evlilik üzerine etkinlik düzenlendi. Yüreğir Kültür Merkezi´nde organize edilen 'Çınarlarla Fidanların Buluşması' etkinliğine 50 yılı aşkın süredir evli olan altı çift ve 10 yeni evli çift katıldı. Etkinlik öncesi konuşma yapan Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, aile kavramının toplum adına hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu nedenle genç ve yaşlı çiftleri bir araya getirdiklerini vurgulayan Özer, "Çınar ismini tecrübeyi yansıtsın diye koyduk. Fidan ise gençlerimizi temsil ediyor. Yarım asırdır evli olan çiftlerimizin tecrübeleri bizlere çok katkı sunacaktır. Bu insanlar, hayatın sillesini yemiş, bir erkek ya da bir kadının nasıl idare edileceğini bilen, bunu duvarlara çarpa çarpa öğrenen insanlardır. Bu deneyimler bizi geliştirecektir" dedi.

54 YILDIR SÜREN AŞK

1967´de evlenen ve o gün bugündür ilk andaki aşkla hayatlarına devam ettiklerini ifade eden Talih (72) ve Dudu Çevikoğlu (71) çifti, 1992 yılında oğulları Jandarma Er Fettah Çevikoğlu´nun şehit olduğunu belirtti. Evlat acısına birbirlerini severek, sayarak dayanabildiklerini belirten çift, gençlere tavsiyelerde bulunmaya geldiklerini söyledi. Eşine bugüne kadar hep saygı duyduğunu söyleyen Talih Çevikoğlu, "Eşimle birbirimize güç verdik. Hala aşığız. Günler böylece geçip gidiyor. Gençler, lütfen sevginin yanına saygıyı da katın"diye konuştu.

Etkinliğe katılan 2 yıllık evli Eren (28) ve Kübra Biga (26) ise evliliklerinin iyi gittiğini ama bunu kalıcı kılmak adına yarım asırlık çınarları dinlemeye büyük heyecan ile geldiklerini söyledi.-DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

