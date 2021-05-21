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Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı


Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Ceyhan D-400 karayolunda meydana geldi. Onur Cem Günbaz (35) yönetimindeki 01 C 0345 plakalı otomobil, yeni mezarlık kavşağından ana yola çıkan Zeki Yarat'ın (68) kullandığı 01 DMG 08 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Günbaz (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Onur Cem Günbaz ile yanındaki Hatice Günbaz ve kamyonet sürücüsü Zeki Yarat yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ahmet Günbaz´ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2021-05-21 19:10:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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