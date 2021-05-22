Op. Dr. Salih Onur Basat; “Karın germe estetiği, sarkmalara son veriyor”

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Onur Basat, gebelik süreci ve dramatik kilo kayıplarından sonra ciltte oluşan gevşeme ve sarkmalara karın germe estetiği operasyonu ile son verdiklerini söyledi.

Kilo alındığında başta karın olmak üzere vücudun farklı bölgelerindeki cildin genişlediğini, gerildiğini, ciltteki elastin ve kolajen liflerinin zarar görebildiğini kaydeden Op. Dr. Salih Onur Basat, kilo verdikten sonra da cilt dokularındaki liflerin yeniden toparlanabilme yetilerinin azaldığı için ciltte sarkmalar meydana geldiğini söyledi. Op. Dr. Basat, obezite ameliyatları olanlar için de en büyük soru işareti olan karın sarkmalarının, kozmetik bir sorun haline geldiğinde karın germe ameliyatı ile çözülebildiğine dikkat çekti.



En sık tercih edilen vücut şekillendirme ameliyatlarının başında geliyor

“Abdominoplasti ya da Tummy Tuck olarak adlandırılabilen karın germe ameliyatlarının en sık tercih edilen vücut şekillendirme operasyonları arasında yer aldığına dikkat çeken Op. Dr. Salih Onur Basat, karın bölgesindeki sarkmış derinin alınması, fazla yağların çıkarılması ve karın bölgesine daha estetik bir görüntü kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen karın germe ameliyatları sırasında bağ doku ve kasların sıkıştırıldığını ifade etti.

Bağ doku ve kasların sıkıştırıldıktan sonra ise yeniden yapılandırıldığını söyleyen Op. Dr. Salih Onur Basat, karın germe ameliyatının tek başına bir kilo verme yöntemi olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Op. Dr. Salih Onur Basat, kilo kontrolünü sağlayan ancak ciltteki sarkmalar nedeniyle özgüveni azalan ve kozmetik kaygılar yaşayan kişilerin karın germe operasyonuna başvurabildiklerini belirtti.



Karın germe ameliyatında planlama önemli

Genel anestezi altında gerçekleştirilen karın germe ameliyatının, sezaryen izinin hizasında ancak yanlara doğru daha uzun şekilde açılan bir kesiden gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Salih Onur Basat, kesinin uzunluğunun ve şeklinin karın bölgesinde yapılması planlananların kapsamına göre farklılaşabileceğini ifade etti.

Op. Dr. Salih Onur Basat, ‘’Kesi atıldıktan ve cilt dokusu kaldırıldıktan sonra fazla cilt çıkarılır, bölgedeki bağ dokular ve kaslar onarılarak yeniden yapılandırılır. İşlemler tamamlanınca bölge estetik dikiş ile kapatılır. Karın germe operasyonu sonrası hastaların 12 gün hastanede kalması gerekebilir. Ameliyat sonrası 34 saatlik zaman diliminde hasta yavaş yavaş yürümeye başlayabilir. İyileşme sürecinin mümkün olduğunca hızlı tamamlanması için hastaların cerrah önerilerine uymaları önemlidir’’ şeklinde açıklama yaptı.



Karın germe ameliyatı ile daha fit ve özgüven dolu

Karın bölgesindeki cilt sarkmalarının giderilip karın bölgesine daha estetik bir görünüm kazandırıldığı karın germe ameliyatının hastaların özgüvenini yükselten ve vücut algısını destekleyen prosedürlerden biri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Salih Onur Basat, sağlıklı kilosuna kavuşan ve genel sağlık durumu operasyon için uygun olan kişilerin karın germe ameliyatı ile zayıflama sonrası oluşan sarkmalara veda edebileceklerini belirterek sözlerini bitirdi.

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