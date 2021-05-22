Buğday tarlası olan çiftçi, sünelere karşı uyarıldı

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, buğday hasadıyla birlikte hasat edilen tarlalardan kaçan sünelerin, hasat edilmeyen tarlalara geçmesi nedeniyle ürünün zarar görmemesi için uyarıda bulundu.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde buğday hasadı başlamış olup sünelerin hasat edilen tarlalardan hasat edilmeyen tarlalara geçmesi nedeniyle hasat olgunluğuna gelen buğday ekim alanlarında olası süne emgi hasarının oluşmaması için hasadın geciktirilmemesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle çevresi hasat edilen tarlalar yalnız bırakılmamalı en kısa sürede hasat edilmelidir.”

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