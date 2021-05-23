"Bir Zamanlar Çukurova"nın "Gaffur"u oyunculuk eğitimi verecek Antalya'da 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek oyunculuk kampı, sinema ve dizi oyuncusu Bülent Polat’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bir Zamanlar Çukurova"nın "Gaffur"u oyunculuk eğitimi verecek Antalya'da 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek oyunculuk kampı, sinema ve dizi oyuncusu Bülent Polat’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek

İHA

"Bir Zamanlar Çukurova"nın "Gaffur"u oyunculuk eğitimi verecek Antalya'da 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek oyunculuk kampı, sinema ve dizi oyuncusu Bülent Polat’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek

Adana’da çekimleri devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin "Gaffur"u Bülent Polat, oyunculuk kampında eğitim verecek.
2018 yılında tiyatro ekibi olarak yola çıkan Reverans Sanat'ın Antalya'da 1420 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği oyunculuk kampı, sinema ve dizi oyuncusu Bülent Polat’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. Reverans Sanat kurucularından Özge Durmuşcan, Adana’nın sanatı seven bir şehir olduğunu belirterek, “Sektörde Adanalı birçok oyuncuyu görmeniz mümkün. Fakat profesyonel eğitim ağı nerdeyse yok denecek kadar az. Kendimizi geliştirmek için bir karar almamız gerekiyordu. İstanbul’a gitmek için imkanımız vardı fakat Adana’daki herkes bizimki gibi bir avantaja sahip değildi. Gitmenin bu aşamada bencillik olacağını, Adana’da kalarak kendini geliştirmek isteyen insanlara da yardımcı olabileceğimizi düşündük” dedi.
Sinema ve dizi oyuncusu Bülent Polat’ın bir senedir Adana’da bulunduğunu kaydeden Durmuşcan, ”Oyunculuk için yaşam düzenini değiştirmiş, Amerika’ya gitmiş ve cebi bilgi dolu bir şekilde geri dönmüştü. Bu süreç hem ilgimizi çekti hem de bize örnek teşkil etti. 2019 Mayıs ayıydı sanırım, kendisi ile görüştük. Kasımdan itibaren de çalışmaya başladık. İki yıllık bu süreçte hem bize hem de öğrencilerimize çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. 2019 yılından itibaren kurumsal olarak faaliyetlerine devam etmeye başlamış, ilk olarak da Adana’nın oyunculuk alanında temel eksikliklerini fark edip, profesyonel bir oyuncu ile eğitim düzenlemiştik. 'Adana’da bir ilk Bülent Polat ile Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi' sloganı ile ilk adımı atmıştık. Bu sefer eğitim ağını genişleterek Türkiye geneli oyunculuk kampı ile eğitime başlıyoruz. Bildiğiniz üzere Adana sıcak bir memleket. Bülent Polat’ın eğitimlerine talepte oldukça fazla oluyor, bu yüzden eğitimlerimizde kontenjan sınırlaması uyguluyoruz. Hem yaz döneminin gelmesi hem de mevcut pandemi şartlarını düşünerek böyle bir karar aldık” dedi.
Reverans Sanat'ın kurucularından Fulya Selvi ise şunları söyledi:
“Bülent Polat ile 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk eğitimden itibaren Türkiye geneli çok fazla talep alıyorduk, bu talepleri değerlendirmek istedik. Yaz dönemine de denk gelince eğlenceli bir kamp formatının herkese iyi geleceğini düşündük. Oyunculukla ilgili eğitim olanaklarının çoğu İstanbul’da yer alıyor. Önümüzde iki alternatif vardı. Tüm düzenimizi bozup İstanbul’a gidecek ya da Adana’da kalıp sınırlı imkanlarla devam edecektik. Bülent Bey’in bir dizi projesi için Adana’da bulunuyor olmasını fırsata çevirip kendisi ile görüştük. Samimiyetimize inanması ve bizimle yola çıkmayı kabul etmesi ile serüvenimiz başladı. Kendisi ile çalışmaktan çok mutluyuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 ...
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı Gözaltına alınan sürücü ile yanındaki kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı Gözaltına alınan ...
Doğan: "Ham karpuz milli ekonomiye zarar"
YEREL HABERLER Doğan: "Ham karpuz milli ekonomiye zarar"
Atlas Okyanusu’nda ölen Türk kaptan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Atlas Okyanusu’nda ölen Türk kaptan son yolculuğuna ...
Adana’da kelek karpuz denetimi Adana Büyükşehir Belediyesi“kelek” karpuz hasat edip satmaya çalışanlara karşı denetim gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Adana’da kelek karpuz denetimi Adana Büyükşehir ...
Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
YEREL HABERLER Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
Buğday tarlası olan çiftçi, sünelere karşı uyarıldı
YEREL HABERLER Buğday tarlası olan çiftçi, sünelere karşı uyarıldı
Op. Dr. Salih Onur Basat; “Karın germe estetiği, sarkmalara son veriyor”
YEREL HABERLER Op. Dr. Salih Onur Basat; “Karın germe estetiği, ...
Yüreğir’de kamu görevlilerine Afet Bilinci Eğitici Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yüreğir’de kamu görevlilerine Afet Bilinci Eğitici ...
Adana’da polis bebek bezi dağıttı
YEREL HABERLER Adana’da polis bebek bezi dağıttı
Adana OBM yangınlara karşı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Adana OBM yangınlara karşı hazırlıklarını tamamladı
Adana´da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken ...
Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı Bekçiler kaçarken tabancayı atan şüpheli yakalandıktan sonra, "Üzerimde tabanca yoktu" diye kendisini savundu
YEREL HABERLER Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde ...
Evini terk eden kızlarının dönmesini bekliyorlar Adana’da tek odalı bir evde maddi imkansızlıklar içinde yaşayan Lütfiye-Saraç Besler çifti, evi terk eden 18 yaşındaki kızlarının dönmesini istedi Gözü yaşlı anne Lütfiye Besler: "Kızım her şeyden bıktı. Ben burada kalmak istemiyorum deyip gitti" Baba Faraç Besler: “Kızım bizden utanıyor”
YEREL HABERLER Evini terk eden kızlarının dönmesini ...
Tufanbeyli Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç bedel sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Tufanbeyli Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında ...
Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
54 yıllık evli şehit anne ve babası mutlu evliliğin sırrını anlattı Yarım asırlık çift gençlere, mutlu evliliğin sırrının sevgi ve saygı olduğunu söyledi Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde "Çınarlarla Fidanların Buluşması" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER 54 yıllık evli şehit anne ve babası mutlu evliliğin ...
Yarım asırdır evli çiftlerden, yeni evlilere 'mutlu evlilik' tavsiyeleri
YEREL HABERLER Yarım asırdır evli çiftlerden, yeni evlilere 'mutlu ...
Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
Kozan Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Kozan Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
Özsoy’dan diş hastanesi ve semt polikliniği müjdesi
YEREL HABERLER Özsoy’dan diş hastanesi ve semt polikliniği müjdesi
Ev alma hayalleri çileye dönüştü Adana'da 5 yıldır bitmeyen inşaatın önünde toplanan mağdurlar ev hayaliyle çıktıkları yolda hem evsiz hem parasız kaldıklarını söyledi Yeni ev için eski evini satan kadın, kapıcı dairesinde oturuyor Fuat Ceren: “Sürekli bahanelerle oyalanıyoruz” Şenay Sezici: “Hastalığa yakalandım, kutu kutu ilaç içiyorum” Müteahhit M.G.: “İnşaatı durdurduk, devretmeye çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Ev alma hayalleri çileye dönüştü Adana'da 5 yıldır ...