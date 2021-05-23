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Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: Anız yakmak tarımsal üretime zarar veriyor

İHA

Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: Anız yakmak tarımsal üretime zarar veriyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sonrası çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.
Başkan Doğan, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da anız yangınlarının, çiftçilere bu işlemin zararlarının anlatılmasıyla önüne geçilebileceğini belirtti. Doğan, "Bilindiği gibi anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına denir. Buğday ve mısır hasadı sonrası tarlada kalan anızın her yıl bilinçsiz bir şekilde yakılması, hem toprağa hem de çevreye geri dönüşü olmayan ciddi zararlar veriyor, hububat hasadı toprak yüzeyine yakın yapılırsa kalan sap miktarı az olacağı için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır ve anız yakmaya gerek duyulmayacaktır’’ dedi.

"Organik madde ve canlılar yandığı için topraklar fakirleşir"
Çukurova’nın bereketli topraklarında, bir dönemde birden fazla hasat alındığını belirten Doğan, “Hasadın ardından bitki kalıntılarının ekonomik olacağı düşüncesiyle yakılarak ortadan kaldırılıp, tarlayı ikinci ürüne yetiştirme çabası oldukça yanlış bir yöntem. Anız yakımı ile toprağın verimi organik üst tabakasını kaybetmek suretiyle düşer. Yaban hayatı açısından da bu işlemin ciddi etkileri vardır, organik maddeler ve canlılar yandığı için verimli topraklarımızı fakirleştirir. Ve insanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sürdürülebilir tarımı adeta baltalar” diye konuştu.

"Daha fazla gübre ve ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar"
Anız yakmanın Çukurova’nın geleceğini yakmak olduğunu söyleyen Doğan şöyle devam etti:
"Anız yangınları havayı kirletmekte ve yükselen dumanların özellikle yol kenarlarında görüş mesafesinin engellenmesi can ve mal kaybına yol açmaktadır. Bunun yanı sıra insan sağlığını tehdit eden ve atmosfere salınan karbondioksit gazı ile iklim değişikliğine yol açan anız yangınlarının zararları hakkında çiftçilerimiz bilinçlendirilmeli, yanlış olan bu yöntemden uzaklaştırılmalıdır. Çiftçilerimizin bu önerileri dikkate alacağını düşünüyor, bir kez daha her ne olursa olsun anızı yakmamaları konusunda uyarıyoruz."
Doğan, anız yakılan ateşle toprakta ölen mineraller yüzünden üreticilerin, sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç kullanmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.
Yüreğir Ziraat Odası olarak her yıl bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Doğan, "Yazılı ve görsel iletişim araçları, sosyal medya hesapları ve duyurularla çiftçilerimizi anız yakmamaları konusunda uyardık ve uyarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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