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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da kaçakçılık operasyonu

İHA

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 742 litre sahte içki, 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 748 kilo kaçak nargile tütünü ve 2 milyon 232 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapan ve sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 6 şüpheliye ait 2 ev, 2 iş yeri ve iki araçta arama yaptı. Aramalarda, 742 litre sahte içki, kaçak 2 bin 600 litre akaryakıt, 748 kilogram nargile tütünü, nargile tütünü yapımında kullanılan 15 litre gliserin ve 20 litre aroma ile 2 milyon 232 bin kaçak makaron ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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