POMEM kursu açık alana taşındı Başkan Kocaispir sınavlarda başarı olanlara ödül verecek

Yüreğir Belediyesi’nin polis olma hayali kuran gençler için Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde ücretsiz olarak açtığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursu, spor merkezlerinin ‘tam kapanma’ sürecinde faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesi üzerine açık alana taşındı.

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen kursiyerler belediyenin spor salonunun karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda kurduğu parkurlarda uzman antrenörler eşliğinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınavlara hazırlandı.

Sınavlar öncesi polis olma hayallerine kavuşmak için ter döken gençleri ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gençler için ellerinden gelen bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek başarılar diledi, moral verdi.

Gençler sağladığı destek için Kocaispir’e teşekkür ederken, Başkan Kocaispir ise sınavlarda Adana genelinde derece yapacak kursiyerlere ödül vereceğini müjdeledi.

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