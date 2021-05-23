Polis "ölüme kulacı" sonlandırdı Adana polisi sulama kanallarında yüzen çocukları sudan tek tek çıkartıp evlerine gönderdi

Adana polisi sulama kanallarında yüzen çocukları sudan tek tek çıkartıp evlerine gönderdi.

Yaz aylarına yaklaşılmasıyla birlikte Adana’da bunaltıcı hava sıcaklığı da kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlayınca özellikle çocuklar serinlemek için sulama kanallarına akın etti. Her yıl ortalama 20 ile 25 kişinin serinlemek isterken boğularak hayatını kaybettiği sulama kanallarında çocuklar ölümüne kulaç atmaya başlayınca polisin de can nöbeti başladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin içinden birçok noktadan geçen sulama kanalında görev alarak yüzen çocukları sudan çıkarıp uyarıda bulundu. Sulama kanalı kenarlarında nöbet tutan polis çocukların kanala girmesine izin vermedi. Polis çocukların ölmemesi için onları uyardı.

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