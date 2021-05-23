TSYD futbol turnuvasının sponsoru Yüreğir Belediyesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Mini Futbol Basın Turnuvası’nın sponsoru Yüreğir Belediyesi oldu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette ilçedeki sportif faaliyetler hakkında bilgi verdi. Amatör sporuna önemli hizmetler sunduklarını ve gençlerin yanlarında olduklarını belirten Kocaispir, “Yakın bir süreçte 10 semt sahasını Yüreğir’e kazandıracağız” dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir’e ilçeye yaptığı yatırımlar ve yenilikler nedeniyle teşekkür etti. Çakın, “TSYD Adana Şubesi tarafından haziran ayında düzenleyeceğimiz olan turnuvaya katkılarından dolayı da başkanımıza ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ziyarette TSYD As Başkanı Tevfik Dinçkalmış, mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Tarık Akcan, yönetim kurulu üyesi Murat Karaman, TSYD idare müdürü Mehmet Önal ile Yüreğir Belediyesi Basın Danışmanı Şehmus Baysal da hazır bulundu.

Turnuvada Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir de basın mensuplarıyla birlikte futbol oynayacak.

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