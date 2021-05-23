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Adana'da vaka sayıları düştü iş dünyası moral buldu Adana’nın son açıklanan korona haritasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 28 oran ile en iyi ikinci şehir olması iş dünyasına moral verdi ATO Başkanı Menevşe, gelinen tablodan daha iyi noktaya ulaşılması için toplumun tüm bireylerinin sorumluluklarının bulunduğunu hatırlattı

İHA

Adana'da vaka sayıları düştü iş dünyası moral buldu Adana’nın son açıklanan korona haritasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 28 oran ile en iyi ikinci şehir olması iş dünyasına moral verdi ATO Başkanı Menevşe, gelinen tablodan daha iyi noktaya ulaşılması için toplumun tüm bireylerinin sorumluluklarının bulunduğunu hatırlattı

Adana’da 100 bin kişiye düşen vaka sayısının 28’e gerilemesi iş dünyasına moral verirken, Adana Ticaret Odası (ATO), daha önce “Sen Bir Numarasın, Başaracaksın Adana” sloganı ile başlattıkları kampanya kapsamında, korona virüste alınan mesafenin korunması ve daha iyi noktaya taşınması için elbirliği ile mücadeleyi sürdürme çağrısında bulundu.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, konuya ilişkin açıklamasında, ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana tüm ekonomik tahminlerin alt üst olduğunu, tüm sektörlerin yanı sıra en fazla etkilenen hizmet sektörünün ayakta kalma mücadelesi verdiğini anımsattı.
“Kaybedilen canların telafisi mümkün değil ancak, ekonomimizi dimdik ayakta tutmak için sorumluluklarımız var” diyen Menevşe, Adana'nın son açıklanan korona haritasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 28 oran ile en iyi ikinci şehir olması iş dünyasına moral verdiğini vurguladı. Bunun rehavete neden olmaması temennisinde bulunan Menevşe, gelinen tablodan daha iyi noktaya ulaşmak için her bireyin sorumluluğu olduğunu kaydetti.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden beri ağır bedeller ödendiğini ve halen virüsün neden olduğu ekonomik zorlukların sürdüğünü belirten ATO Başkanı Menevşe, şöyle devam etti:
“Korona virüsün yayılım hızını düşürmek ve toplum sağlığını korumak adına hükümetimiz tarafından bir dizi önlem alınarak uygulamaya konulurken, Adana Valiliğimizin öncülüğünde bu önlemlere uyulması için de azami gayret sarf ediliyor. Bir yandan iş çevreleri ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken insanlarımız da kapalı ortamlarda bunaldı. Bunu hepimiz bire bir yaşıyoruz. Ancak, bu kurallara uymaktan başka çaremiz yok. Adana şu an vaka sayısında çok iyi bir durumda. Bu sebepten yetkililerden beklentimiz, özellikle yiyecekiçecek sektörünün nefes alabilmesi adına diğer illerdeki vaka sayılarının düşmesi beklenmeksizin, vaka sayısı düşük olan illerde; en azından açık havada, sosyal mesafe kuralları uygulanarak ve HES kodu sorgulaması da yapılarak bu iş yerlerinin müşteri kabul etmelerine olanak sağlanmasıdır.”
Menevşe, havaların ısınması da dışarıya çıkma, temiz hava alma, eş ve dostlarla hasret giderme özlemini had safhaya ulaştırdığını ancak, biraz daha sabır göstermek gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Geldiğimiz noktadan geriye düşmemek hatta daha iyi noktaya gelmek için biraz daha sabır göstermemiz gerekecek. Tünelin ucunun görünmesine az kaldığını ümit ediyoruz. Aşı konusunda Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar çok sevindirici. Alman BioNTech aşısı için 120 milyon dozluk anlaşma yapılmış olması çok büyük bir gelişme. Yapılan açıklamalara göre aşıların tamamının Eylül ayına kadar uygulanması sağlanmış olursa yeni bir hayat bizleri bekliyor olacaktır. Tüm temennimiz bir an önce aşının tedarik edilerek, virüsün tamamen hayatımızdan çıkarılmasıdır.”
ATO Başkanı Atila Menevşe, korona virüs sonrasında da hiçbir şeyin kısa sürede korona virüs öncesi gibi olmayacağını, tahribatın giderilmesinin de zaman alacağını belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bu süreçte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin bu zor günleri en az hasarla atlatılması için elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Bu desteklerin başında TOBB öncülüğünde, kaynaklarımızı Nefes Kredisi ile bir kez daha Üyelerimize sunmuş olacağız. Bu krediyle ilgili çalışmaları hızla üyelerimizle paylaşacağız. Son olarak, Adana'nın pandemide yakalamış olduğu başarıda büyük emek harcayan başta Sayın Valimiz Sayın Süleyman Elban, sağlıkçılarımız ve filyasyon ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu kazanımları korumak bizlere düşüyor. Yüce Allah’ım hepimizin yardımcısı olsun. Moral ve motivasyonumuzu bozmadan, el birliği ile güzel ülkemizi geleceği için her koşulda çalışmaya devam edeceğiz.‘’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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