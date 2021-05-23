Adana Tiyatro Festivali perdelerini açıyor "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl Nevra Serezli’ye verilecek

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen Devlet TiyatrolarıSabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 22’nci yılında perdelerini açıyor.

Bu yıl pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek olan festival, Türkiye’nin pek çok ilinden birbirinden başarılı oyunları Adana’da tiyatroseverlerle buluşturacak. Bu yıl festival boyunca Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park sahnesi ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi sahnesi yarı kapasite bilet satışı ile kullanılacak. 22. yılında Nevra Serezli’nin başrolü Nuri Gökaşan ile paylaştığı ve Tiyatro Kare’nin sahneye koyduğu duygusal komedi “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile açılışını yapacak olan festival, 21 Haziran'da sona erecek. Tiyatro sanatının gelişmesine katkıda bulunan ustalara verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ise bu yıl Nevra Serezli’ye verilecek. Sanatçıya ödülü festivalin açılışının yapılacağı 24 Mayıs Pazartesi günü Merkez Park Amfi Tiyatro'da saat 20.00'de verilecek.

Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan ustalar şöyle:

"Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017), Ayla Algan (2018), Işıl Kasapoğlu (2019)"



18 oyun seyirciyle buluşacak

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye’nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Tiyatro Kare’nin duygusal komedisi “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyunu sahnelenecek. Bu yıl Tiyatro Kare “Ağaçlar Ayakta Ölür”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Anna Karenina”, Sivas Devlet Tiyatrosu “Kendime Kıyamam”, Tiyatro Kedi “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”, Semaver Kumpanya “Cardenio”, Bursa Devlet Tiyatrosu “Akide Şekeri”, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Seksen Günde Devri Alem”, İzmir Devlet Tiyatrosu “Yıldızların Altında”, Kocaeli Şehir Tiyatroları ise “Macbeth” oyunu ile Merkez Park’ta sahnede olacak.

DOT Tiyatro “Sesin Resmi”, Kumbaracı 50 “Muamma”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Sonsuzluk Kitabevi”, Van Devlet Tiyatrosu “Penceredeki Atlar”, Kuzgun Yapım “Tuna Kıvrımı”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu “Kürk Mantolu Madonna”, Sadri Alışık Tiyatrosu “Dali’nin Kadınları”, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Her Şey Yolundaymış Gibi” ve Kocaeli Şehir Tiyatroları “Otobüs Durağında Üç Bencil (ÇO)” adlı oyunları sahneleyecek.

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