Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi´ye çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi´ye çarptı

DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi´ye çarptı


Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) ADANA´da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücü drift yaptığı sırada devriye görevindeki bekçiye çarptı. Kazada bekçi yaralanırken, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil ise park halinde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Kıyıboyu caddesinde devriye görevi yapan bekçilere, sürücüsü belli olmayan 80 AB 939 plakalı otomobil çarptı. Bekçiye çarpan sürücü daha sonra park halindeki 01 BIN 36 plakalı otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DRİFT YAPARKEN BEKÇİYE ÇARPIP KAÇTI
Öte yandan 80 AB 939 plakalı otomobil sürücüsünün sokağa girdiği sırada drift yaptığı, otomobilin direksiyonunu toparlayamadığı için önce bekçiye daha sonra ise park halindeki otomobile çarptığı öğrenildi.
PARK HALİNDE BULUNDU
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobil park halinde bulundu. Ekipler olayla ilgili 3 şüphelinin ifadesini almak için polis merkezine götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-05-23 23:41:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı Bekçiye çarpıktan sonra kaçan otomobil, kazanın yaşandığı yerden 2 kilometre uzaklıkta park halinde bulundu
YEREL HABERLER Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra ...
Ceyhan´da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
YEREL HABERLER Ceyhan´da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında ...
Çocuklara "oyun terapisi"
YEREL HABERLER Çocuklara "oyun terapisi"
Seyhan Belediyesinden 1 Mayıs ikramiyesi Toplu İş Sözleşmesine göre, kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1000 TL’lik ikramiye verilecek
YEREL HABERLER Seyhan Belediyesinden 1 Mayıs ikramiyesi Toplu İş ...
Kozan'da yangın bölgesinde yaralar sarılıyor Bilgili: "Devletimizin tüm imkanlarını seferber etti"
YEREL HABERLER Kozan'da yangın bölgesinde yaralar sarılıyor Bilgili: ...
Adana Tiyatro Festivali perdelerini açıyor "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl Nevra Serezli’ye verilecek
YEREL HABERLER Adana Tiyatro Festivali perdelerini açıyor "Sakıp ...
Adana'da vaka sayıları düştü iş dünyası moral buldu Adana’nın son açıklanan korona haritasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 28 oran ile en iyi ikinci şehir olması iş dünyasına moral verdi ATO Başkanı Menevşe, gelinen tablodan daha iyi noktaya ulaşılması için toplumun tüm bireylerinin sorumluluklarının bulunduğunu hatırlattı
YEREL HABERLER Adana'da vaka sayıları düştü iş dünyası moral ...
TSYD futbol turnuvasının sponsoru Yüreğir Belediyesi
YEREL HABERLER TSYD futbol turnuvasının sponsoru Yüreğir Belediyesi
Polis "ölüme kulacı" sonlandırdı Adana polisi sulama kanallarında yüzen çocukları sudan tek tek çıkartıp evlerine gönderdi
YEREL HABERLER Polis "ölüme kulacı" sonlandırdı Adana polisi sulama ...
(ÖZEL) Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, ...
POMEM kursu açık alana taşındı Başkan Kocaispir sınavlarda başarı olanlara ödül verecek
YEREL HABERLER POMEM kursu açık alana taşındı Başkan Kocaispir ...
Koronavirüs korkusundan hastaneye gelmeyen kalp hastalarına uyarı
YEREL HABERLER Koronavirüs korkusundan hastaneye gelmeyen kalp ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: Anız yakmak tarımsal üretime zarar veriyor
YEREL HABERLER Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı Yüreğir Ziraat ...
"Bir Zamanlar Çukurova"nın "Gaffur"u oyunculuk eğitimi verecek Antalya'da 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek oyunculuk kampı, sinema ve dizi oyuncusu Bülent Polat’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER "Bir Zamanlar Çukurova"nın "Gaffur"u oyunculuk ...
Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 ...
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı Gözaltına alınan sürücü ile yanındaki kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı Gözaltına alınan ...
Doğan: "Ham karpuz milli ekonomiye zarar"
YEREL HABERLER Doğan: "Ham karpuz milli ekonomiye zarar"
Atlas Okyanusu’nda ölen Türk kaptan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Atlas Okyanusu’nda ölen Türk kaptan son yolculuğuna ...
Adana’da kelek karpuz denetimi Adana Büyükşehir Belediyesi“kelek” karpuz hasat edip satmaya çalışanlara karşı denetim gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Adana’da kelek karpuz denetimi Adana Büyükşehir ...
Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
YEREL HABERLER Polisten yeni doğum yapan 150 anneye bebek bezi
Buğday tarlası olan çiftçi, sünelere karşı uyarıldı
YEREL HABERLER Buğday tarlası olan çiftçi, sünelere karşı uyarıldı
Op. Dr. Salih Onur Basat; “Karın germe estetiği, sarkmalara son veriyor”
YEREL HABERLER Op. Dr. Salih Onur Basat; “Karın germe estetiği, ...
Yüreğir’de kamu görevlilerine Afet Bilinci Eğitici Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yüreğir’de kamu görevlilerine Afet Bilinci Eğitici ...