Pandemi sebebiyle meşhur piknik alanı boş kaldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan ve yılın tüm mevsimin ziyaretçi akınına uğrayan Şeker Pınarı sit alanı ve Belemedik tabiat parkı korona virüs salgınından dolayı sessizliğe büründü.

İlkbahar aylarında piknik yapmak için şeker pınarı ve belemedik yolunu tutan vatandaşlar, bu yıl hem pandemi hem de uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştiremedi.

Başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden kalabalık grupların tren yolu ile gezmeye, fotoğraf çekmeye, mangal yapıp stres atmaya geldiği Belemedik, özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyordu.

Pozantı ilçesine bağlı Tarihi Şeker Pınarı ve Belemedik yılın her vakti ziyaretçi akınına uğruyordu. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle getirilen yasakların ardından şelale sessizliğe büründü. Her yıl hafta sonu ve bayram günlerinde çevre il ve ilçelerden bu eşsiz manzarayı görmek için gelenler bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştiremedi.

Başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden kalabalık grupların tren yolu ile gezmeye, fotoğraf çekmeye, mangal yapıp stres atmaya geldiği Belemedik, özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyordu.

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