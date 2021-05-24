Adana´da 'kaçakçılık' operasyonu: 5 gözaltı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı çok sayıda boş ve dolu makaron, sigara, tütün ile inşaatta kullanılan makine ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 1020 paket sigara, 200 kilo tütün, 3 bin 280 doldurulmuş makaron, 122 bin boş makaron, 80 kilo nargile tütünü, 37 matkap ve inşaat makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-24 09:38:25



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