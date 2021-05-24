Adana’da orman yangını

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Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaşobası mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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