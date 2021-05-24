Ceyhan’da çocuk oyun alanları renkleniyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım, mıntıka ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Hafta içi, hafta sonu faaliyetlerini sürdüren Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde ilçe genelindeki bahçelerde kuruyan, sarkan ağaç dallarının yol açabileceği kazaların önüne geçmek için temizlik ve budama işlemleri gerçekleştiriyor. Ekipler çocuk oyun parklarının bakım, onarım ve boyama çalışmalarına da devam ediyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "öncelik halkın sağlığı ve refahı" diyerek her noktada özveriyle çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "Ekiplerimiz parklarda ve yeşil alanlarda kuruyup sağa sola savrulan yaprakların mıntıka temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarını yapıyor. Hafta içi, hafta sonu demeden çalışan ekiplerimiz ilçemiz genelinde hummalı çalışmalarını sürdürerek, Ceyhan'ın caddelerini, sokaklarını tertemiz yaparak, çocuk oyun parklarımızı da renklendiriyor" ifadelerini kullandı.

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