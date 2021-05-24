Adana'da yetkili sendika 7. kez Eğitim-Bir-Sen Sezer: "Sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 51’i Eğitim-Bir-Sen üyesi"

EğitimBirSen Adana Şubesi 2021 yılı mutabakat sonuçlarına göre tüm sendikalardan daha fazla üye sayısına ulaşarak eğitimöğretim ve bilim alanında Adana’da 7. kez yetkili sendika oldu.

EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 11 bin 683 üye sayısıyla Adana'da bir kez daha yetkili sendika olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sadece güvenle verilen yetkinin başarıyla sürdürülebileceği inancıyla yıl boyunca çalışmalarımız sürdürdük. Bu çalışmaların sonucunda da Adana’da yedinci kez yetkili sendika olduk. Şehrimizde gelenek bu yıl da değişmedi. Tüm sendikaların toplamından daha fazla üye sayısına sahip olduk. En yakın sendikadan 4035 daha fazla üyemiz var. Sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 51'i EğitimBirSen'i tercih etti. Bu bizim için çok önemli bir başarı" dedi.

Bu sonucun sorumluluklarını arttırdığını vurgulayan Başkan Sezer, "Bugünden itibaren daha fazla çalışarak eğitim çalışanlarımızın yasal haklarını korumak ve arttırmak için daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. EğitimBirSen güvenin ve başarının değişmeyen adresi olmuştur. Yeni ufuklardan yeni umutlara koşmaya devam ederken bir kez daha bu vesile ile bu güne kadar üye olmamış tüm eğitim çalışanlarını Eğitim BirSen’e üye olmaya davet ediyorum. Emek, ömür ve gönül verenlere yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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