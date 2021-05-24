Kozan'da boş alanlarda temizlik çalışması

Kozan Belediyesi ilçede kötü görüntü oluşturan boş alanlarda genel temizlik çalışması başlattı.

Karacaoğlan Mahallesi’nde konut alanları ve okullar bölgesinde bulunan yaklaşık 20 dönüm alanda yoğun nüfusun yaşadığı bölgede çevre düzenlemesi gerçekleştiren Kozan Belediyesi alan içerinde bulunan hem yolları kullanıma açarken hem de 4 bin metrekarelik park alanı içinde proje çalışması başlattı.

Alanda yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Atıl durumda olan yaklaşık 20 dönüm alan içerinde hem kötü görüntü hem de haşere oluşmaktaydı. Yapılan bu çalışma ile alanı temizleyip hem yoları kullanıma açacağız, hem de bu alan içerisinde olan 4 dönümlük bir park alanımız mevcut. Burası içinde proje hazırlayıp müteakibinde yapım aşamasına geçeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ikamet etmesi ilk önceliğimizdir” dedi.

Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Sinan Görüş, “Bu bölgede bir park alanımız bulunmakta Sayın Başkanımızda yapılacağını söyledi. Burada yapılan temizlik çalışmasından dolayı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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