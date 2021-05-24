Adana'da orman yangını (2)

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YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan, şiddetli rüzgarın etkisiyle bölgede bulunan buğday tarlalarına da sıçrayan orman yangınına, kentteki ekiplerin yanı sıra Mersin ve Osmaniye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 250 kişilik personel, 40 arazöz ile karadan, 2 helikopterle havadan yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık arazinin zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-24 16:23:22



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