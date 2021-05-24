Şampiyonluk kupası Bekir Çınar'ın mezarına götürüldü

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TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını eski başkan Bekir Çınar'ın mezarına götürdü.

Adana Demirspor, 20202021 sezonunda şampiyon olarak 26 sene sonra Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonluk kupasını alan mavilacivertli ekibin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet kupayı hayatını kaybeden eski başkan Bekir Çınar'ın mezarına götürdü.

Kupa, Çınar'ın mezar taşının yanına konuldu. Heyet dua edip mezardan ayrıldı.

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