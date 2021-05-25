Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü 25 Mayıs yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlanacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Covid19 nedeniyle kısıtlı organizasyonların yapılacağı etkinlikler kapsamında gerçekleşecek konser, belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü salgın nedeniyle coşkuyla kutlayamadıklarını belirterek, "Her şeye rağmen genç nesillere, geleceğe anlam bırakmak ve geçmişin tarihi gücünü ortaya koymak adına bu etkinlikleri bazen dijital ortamlarda bazen de bireysel kutlamayı ve kutlamayı bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.