Adana’da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da kontrolden çıkan TIR dereye düşerken sürücü yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail İ. (42) kullandığı 27 AGC 816 plakalı TIR’ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, TIR’da sıkışan sürücüyü kurtarıp derenin içerisinden çıkarttı. Yaralı sürücü Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.