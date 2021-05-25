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Evliliği zorlaştıran 6 yanlış inanış Evliliğin en büyük düşmanı gerçek dışı beklentiler Psikolog Hande Nacar Baş: "Evliliklerde sonsuz mutluluk olmadığı gibi, sonsuz mutsuzluk da yoktur" "Sağlıklı beklentilerin olduğu hiçbir evlilik, yanlış inanışların esiri olmamaktadır”

İHA

Evliliği zorlaştıran 6 yanlış inanış Evliliğin en büyük düşmanı gerçek dışı beklentiler Psikolog Hande Nacar Baş: "Evliliklerde sonsuz mutluluk olmadığı gibi, sonsuz mutsuzluk da yoktur" "Sağlıklı beklentilerin olduğu hiçbir evlilik, yanlış inanışların esiri olmamaktadır”

Acıbadem Adana Hastanesi’nden Psikolog Hande Nacar Baş, evlilikte sonsuz mutluluk beklentisinin gerçek dışı olduğunu ifade ederek, "Evliliklerde sonsuz mutluluk olmadığı gibi, sonsuz mutsuzluk da yoktur. Sağlıklı beklentilerin olduğu hiçbir evlilik, yanlış inanışların esiri olmamaktadır” dedi.
Psikolog Hande Nacar Baş, yaptığı açıklamada, evliliğin hiç sorun olmadan hep mutlulukla süreceğine dair beklentiler, yaşanan olumsuzlukların kolayca büyütülmesine ve çiftlerin yanlış bir evliliğin içinde olduklarına dair inançlarının artmasına neden olduğunu aysa birbirlerinin ihtiyaçlarına saygı duyan çiftlerin, evlilikte yaşanan sorunları daha kolay çözdüklerini söyledi.

Evliliği zorlaştıran inanışlar
Evliliğe dair gerçek dışı beklentilerin sağlıklı bir ilişki gelişmesini de engelleyebildiğini belirten Psikolog Hande Nacar Baş, sıklıkla karşılaştıkları gerçek dışı beklentileri şöyle sıralıyor:
" Birbirini seven çiftler her zaman mutlu olurlar.
Evlendikten sonra da heyecan bitmemelidir.
Mutlu evliliklerde cinsel hayat aynı arzu ile devam edecektir.
Eşler birbirlerini çok iyi tanımalı, istek ve ihtiyaçlarını karşı taraf söylemeden fark etmelidir.
Birbirini seven çiftler her zaman birlikte zaman geçirir, başka kimseye ihtiyaç duymazlar.
Birbiri ile anlaşan çiftler önemli kararlarda da hemfikir olurlar."
Bu tür anlayışlar nedeniyle evlilikteki zorlu süreçlerin çiftleri hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Baş, “Böylesi durumlarda çiftler evliliklerine dair umutlarını yitirmeye başlıyor. Oysa mutlu evliliklerde de birtakım sorunları olabileceği ve bu sorunlarla birlikte evliliğin yürütülebileceği unutulmamalı” diye konuştu.

Eşler birbirine inancını yitiriyor
Çiftler, ilişkilerindeki en ufak zorluğu yanlış bir evlilik yaptıklarına dair inançlarla yorumladığında yaşanan problemlerin büyüdüğünü kaydeden Psikolog Hande Nacar Baş, şöyle devam etti:
“Önce birbirlerine olan inançları zedeleniyor. Ardından da eşler, karşısındakinin cümlelerinde iletişim hatalarını daha kolay bulan, birbirlerinin hatalarının listesini yapan ve ne denli kötü bir evliliğin içerisinde olduğunu kendilerine ispat etmeye çalışan bireylere dönüşüyor. Aslında çiftler çoğu zaman kötü bir evliliğin içinde değillerdir, buna karşın yaşanılan problemleri akıllarında büyütüp olumsuz yorumlarla evliliklerine dair inançlarını yitiriyor.”

Sonsuz mutsuzluk da yok
Gerçek dışı beklentilere sahip olmayan çiftlerin, yaşanan sorunları “mutlu evliliklerde de olabilecek bir durum" olarak yorumladığını söyleyen Baş, bu ilişkilerde karı kocanın, evliliklerini bütünü ile sorunlu görmediğine ve yapıcılıklarını koruduğuna vurgu yaptı.
Hande Nacar Baş, yaşanan sorunların normal karşılanmasının çözüm bulmayı kolaylaştırdığını da belirterek şunları kaydetti:
“Birbirlerine ihtiyaçlarını kolayca dile getiren, fikirlerine saygı duyan, bireysel hayatlarının da olduğunu unutmayan çiftler, problem yaşadıklarında, bu konular hakkında daha rahat konuşabiliyor ve problemlerini genellemiyor. Evliliklerde sonsuz mutluluk olmadığı gibi, sonsuz mutsuzluk da yoktur. Sağlıklı beklentilerin olduğu hiçbir evlilik, yanlış inanışların esiri olmamaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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