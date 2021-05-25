Adana'da 6 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 6 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Ayrıca, Yenibey Mahallesi'nde bir depoda da kaçak makaron olduğu bilgisine ulaşarak baskın yaptı. Polisin yaptığı iki baskında 6 milyon 400 kaçak makaron ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

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