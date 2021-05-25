Adana´da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinin Yenidam ve Yenibey mahallelerinde iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-25 10:34:35



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