Drift yaparken bekçiye çarpan sürücü serbest kaldı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, otomobiliyle drift yaparak girdiği caddede, devriye görevi yürüten bekçiye ve park halindeki araca çarpıp kaçan şüpheli Ç.K., yakalandı. Polisteki ifadesinde, park halindeki araca çarpınca korkup, kaçtığını söyleyen Ç.K., "Bekçiye çarptığımı bilmiyordum" dedi. Ç.K., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, ayağı kırılan bekçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 23 Mayıs saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi´nde meydana geldi. Gece saatlerinde drift yaparak Kıyıboyu Caddesi'ne giren 80 AB 939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devriye görevi yapan bekçiye ve park halindeki 01 BIN 36 plakalı otomobile çarptı. Sürücü daha sonra kaza yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı bekçi, Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

'`BEKÇİYE ÇARPTIĞIMI BİLMİYORDUM'

Bölgede araştırma yapan polis, bekçiye çarpan otomobili park halinde buldu. Aracı kullanan Ç.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ç.K.'nin, "Direksiyon hakimiyetini kaybedince, park halindeki araca çarptım. Daha sonra korkup olay yerinden kaçtım. Bekçiye çarptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, bekçinin caddeyi kontrol ettiği sırada siyah renkli otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve hem bekçiye hem de park halindeki araca çarptığı görüldü. Aracın daha sonra olay yerinden kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen bekçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-25 11:23:27



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