100 metre arayla cesetleri bulunan iki kadının cenazeleri yakınlarına teslim edildi (2)

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TUĞÇE DUMAN TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen Tuğçe Duman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Saimbeyli ilçesine götürüldü. Duman'ın cenazesi, yakınlarının katılımıyla Çeralan Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Katil zanlısı F.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ(Adana),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2021-05-25 16:35:46



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