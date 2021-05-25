Adanaspor, Fırat Gül ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Fırat Gül getirilmiştir. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı'mız Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Fırat Gül, turuncubeyazlı takımımızın başına getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.