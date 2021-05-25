Sokak arasında 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da kimliği belirsiz bir kişi sokak arasında Murat T. ve Zidan G.'yi tabanca ile ateş açıp olay yerinden kaçtı. Başından vurulan Zidan G. hastanede hayatını kaybederken, Murat T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Zidan G. ve Murat T. sokak arasında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile 5 kez ateş açan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sonucu Zidan G. başından, Murat T. ise karnından vurularak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Zidan G. özel bir hastaneye, Murat T. ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Zidan G. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Murat T.nin ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın yaşandığı mahalle polis ekipleri tarafından abluka altına alındı. Mahalleye giriş ve çıkışları kapatan ekipler, olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Saldırıyı düzenleyen şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-05-25 23:20:21



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