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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu

İHA

Sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Olay, öğlen saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ege Bagatur Bulvarı üzerinde bulunan Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki Ersin Kara, yanında eşi ve kız kardeşleriyle dolaştığı sırada kanalda yüzen çocukları görünce kendisi de serinlemek için kanala girdi. Ancak eşi ve kız kardeşleri 'yüzme bilmiyorsun sen girme' dedi. Buna rağmen Kara, kıyafetlerini çıkartıp sulama kanalına girdi. Kara, kanal içerisinde bir süre yüzdükten sonra su içerisinde batıp çıkmaya başladı. Kara'nın eşi ve kardeşi hemen çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ersin Kara, bir süre sonra su içerisinde kayboldu. Bölgeye ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler geldi. Dalgıç polisler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Ersin Kara'nın cansız bedenine ulaştı. Ersin Kara'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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