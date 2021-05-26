Ersin sulama kanalında kayboldu, yakınları gözyaşı döktü (2)

CESEDİ BULUNDU
Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Ersin Kara'nın (27) cesedi bulundu. Kara'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-05-26 00:20:20
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