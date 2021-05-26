Ersin sulama kanalında kayboldu, yakınları gözyaşı döktü (2)

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CESEDİ BULUNDU

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Ersin Kara'nın (27) cesedi bulundu. Kara'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-05-26 00:20:20



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