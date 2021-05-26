Torun dayağı dedeyi kör etti Adana’da bir kişi para vermediği için dövdüğü 81 yaşındaki dedesini kör olmasına neden oldu

Adana’da bir kişi para vermediği için dövdüğü 81 yaşındaki dedesini kör olmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda T.K.’nın babası N.K. 2 yıl önce hayatını kaybetti. Bunun üzerine annesi S.Ç. evlenip Almanya’ya gitti. T.K.’ya ise Almanya’dan emekli olan dedesi Hüsnü (81) ve anneannesi Nadire Sabırlar (70) bakmaya başladı. Ancak T.K. dedesinden sürekli para istemeye başladı. Bu nedenle dede ile torun arasında tartışmalar çıktı. Dün de T.K. dedesinin yanına gelip yine para istedi. Dede Hüsnü Sabırlar, “Yeter artık bıktık senin para istemenden çalış kazan” dedi. Bunun üzerine sinirlenen torun dedesinin suratına yumruk atarak onu darp etti. Bu nedenle yaşlı adam yere yığıldı. Yumruğun etkisiyle Sabırlar’ın görme kaybı olan sol gözü tamamen görmez hale geldi. Bu arada T.K. da evden kaçtı. Sabırlar polisi arayarak şikayetçi oldu. Polisler olay yerine gelip dedenin ifadesini alıp torunu bulmak için çalışma başlattı. Dede Sabırlar, torununun sürekli kendisinden para istediğini vermeyince de dövdüğünü son olaydan sonrada dayağın etkisiyle kör kaldığını söyledi. Yürümekte güçlük çeken kısmı felç olan Sabırlar, torunuyla bir daha aynı evde yaşamak istemiyor.

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