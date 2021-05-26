Vali Elban: "Bağımlılıkla mücadelede toplumsal duyarlılık arttırılmalı"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Bağımlılıkla mücadele toplumların ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bireysel, fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutları olan çok önemli sorundur. Bu nedenle bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılması önem taşımaktadır" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin çalışmaları sunuldu, ardından 18.02.2021 tarihli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmalar kurum amirlerince arz edildi.

Yapılan sunumların ardından konuşan Vali Süleyman Elban, bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaların temel amacının Adana'da bağımlılık yapan her türlü maddeye erişimin engellenmesi, bu maddelerin arz ve talebinin ortadan kaldırılması, aynı zamanda bağımlıların topluma yeniden kazandırılması olduğunu söyledi. Vali Elban, “Milletimizin ve ülkemizin geleceğini tehdit eden unsurların başında bağımlılık gelmektedir. Uyuşturucu madde, tütün ve alkol bağımlılığı gençlerimizi en fazla tehdit eden bağımlılık türleri iken, özellikle teknoloji bağımlılığı da son zamanlarda çocuklarımızın sağlığını tehdit eden bir unsur haline gelmiştir. Bağımlılıkla mücadele toplumların ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bireysel, fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutları olan çok önemli sorundur. Bu nedenle bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılması önem taşımaktadır. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulumuzun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, kolluk güçleri, Yeşilay gibi sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde yapılacak mücadele bu konudaki başarı oranımızı artıracaktır. Bütün vatandaşımızı ilgilendiren bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken önlemlere dair her kurumumuza, ayrı ayrı görevler düşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerek personelinizin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin, gençlerin ve çocukların korunması bakımından çok büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Elban, bu mücadelede çaba gösteren ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri ile bu uğurda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kent genelindeki uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki toplantı ile kıyaslandığı ve alınan/alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek yürütülecek çalışmaların planlandığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yapılması gereken çalışmaların ele alınmasının ardından sona erdi.

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