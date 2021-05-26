Marketten televizyon hırsızlığı kamerada

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Berkan K., girdiği markette reyonda, kutusunda bulunan televizyonu çaldı. Berkan K., peşine düşen iş yeri çalışanlarından kurtulamayacağını anlayınca çaldığı televizyonu sokak ortasında bırakıp, kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´nde 13 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında yüzünü üzerindeki kıyafetle gizleyerek zincir market şubesine giren cerrahi maskeli kişi, reyonlarda gezmeye başladı. Bir süre sonra çevreyi kontrol eden şüpheli, raftaki televizyonu alıp, marketten çıkarak kaçmaya başladı. Market çalışanları da şüphelinin peşine düştü. Kendisini kovalayanlardan kurtulamayacağını anlayan şüpheli, televizyonu sokak ortasına bırakarak kaçtı. Şüphelinin televizyonu çaldığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, market ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Berkan K. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Berkan K., önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-26 10:58:41



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