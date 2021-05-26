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Müteahhitlerden Rekabet Kurulu’na çağrı AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, demir fiyatlarında fahiş atış yaşandığını belirterek Rekabet Kurulu’nu göreve çağırdı Karslıoğlu: "Demir 1 yıl önce 3 bin TL iken yüzde 150 artışla 7 bin 600 TL'ye çıktı" "Demir ve çimento üreticilerine fiyat konusunda güvenimiz bitmiştir"

İHA

Müteahhitlerden Rekabet Kurulu’na çağrı AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, demir fiyatlarında fahiş atış yaşandığını belirterek Rekabet Kurulu’nu göreve çağırdı Karslıoğlu: "Demir 1 yıl önce 3 bin TL iken yüzde 150 artışla 7 bin 600 TL'ye çıktı" "Demir ve çimento üreticilerine fiyat konusunda güvenimiz bitmiştir"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, demir fiyatlarında fahiş atış yaşandığını belirterek Rekabet Kurulu’nu göreve çağırdı.
Adana Kamu Müteahhitleri Derneği, Adana Müteahhitler Birliği Derneği ve Adana Kamu Müteahhitleri Derneği ile ortak basın açıklaması yaptı. AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu yaptığı açıklamada, 1 yıldır arkası kesilmeyen fiyat artışında demir ve çimentonun ilk sıralarda yer aldığını vurgulayarak, “Kurdan dolayı artış denilen laflara artık inanmıyoruz. Kur düşse de çıksa da devam eden artış biz müteahhitleri, dolayısıyla buradan ekmek yiyen yüzlerce sektör ve milyonlarca vatandaşı bitirme noktasına gelmiştir. Demir ve çimento üreticilerine fiyat konusunda güvenimiz bitmiştir. Demir 2020 Mayıs ayında 3 bin TL iken yüzde 150 artışla 2021 Mayıs'ta 7 bin 600 TL'ye çıkmıştır. Çözüm önerimiz özellikle Çin uyguladığı politikalarla tüm dünyadaki demiri kendisine çekmektedir. İhracatın önemini bilmekle birlikte, iç pazarı ayakta tutacak kadar malın tedarikini sağlamak üzere gümrük vergisinin düşürülmesini önermekteyiz” dedi.
Betonun 2020 Mayıs ayında 135 TL iken yüzde 120 artışla 2021 Mayıs'ta 300 TL'ye ulaştığını kaydeden Karslıoğlu, “Çimento ve hazır beton üreticileri fırsatçılıklarına yenilerini eklemişlerdir. Bir kısım hazır beton üreticileri, çimento tedarik edemedikleri gerekçesiyle projelere yeterli miktarda sabit fiyattan beton vermemektedir. Daha sonra sürekli beton fiyatlarına zam yapmaktadırlar. Bir projeye, bir beton firması beton dökmeye başlamışsa, diğer firmalar artık oraya fiyat dahi vermemektedir. Hukuka ve serbest piyasa kurallarına aykırı olan, beton firmalarının bu gizli anlaşmaları yüklenicileri korumasız bırakmaktadır. Bu hususta Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'yi göreve çağırıyoruz. Bu firmaların ‘ceza yesek ne olur onu da zam olarak yansıtırız’ tarzında gayrı ahlaki tavırları karşısında devletimizi daha kapsamlı ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Rekabet Kuruluna şikayetten başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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