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Müteahhitlerden demir ve beton üreticilerine tepki

DHA

Müteahhitlerden demir ve beton üreticilerine tepki


ADANA, (DHA)ADANA´da müteahhit dernekleri, demir ve çimento üreticilerinin kur fiyatlarını bahane ederek ürünlere sürekli zam yaptıklarını belirterek tepki gösterdi. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu, demirin bir yılda yüzde 150, betonun ise yüzde 120 zamlandığını belirterek, bu fırsatçılığa karşı demirde gümrük vergisinin düşürülmesini, betonda ise Rekabet Kurulu'nun müdahalesini talep etti.
Son yıllarda özellikle demir ve çimentonun fiyatlarında sürekli artışın yaşandığına dikkat çeken müteahhitler, bir araya gelerek konuya dair basın açıklaması düzenledi. AKAMDER binasında yapılan toplantıya AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Yapı Müteahhitleri (AYAMDER) Derneği Başkanı Nadir Vurankaya, Adana Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Haydar Çakıroğlu ve müteahhitler katıldı. Grup adına açıklama yapan AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, son bir yıldır demir ve çimento fiyatlarında arkası kesilemeyen bir artışın yaşandığına dikkat çekti. Üreticilerin kur fiyatlarını bahane gösterip zam yapmasına inanmadıklarını kaydeden Karslıoğlu, bu durumun inşaat sektöründe çalışan binlerce insanı zora düşürdüğünü söyledi.
DEMİRDE BİR YILDA YÜZDE 150 ARTIŞ
Demir ve çimento üreticilerine fiyat konusundaki güvenlerinin tamamen bittiğini dile getiren Karslıoğlu, bu durumun böyle devam etmemesi için çağrı yaptı. Demirin son bir yıldaki fiyat artışına dikkat çeken Karslıoğlu, "Demir, 2020´nin mayıs ayında 3 bin lirayken 2021 Mayıs'ta ise yüzde 150 artışla 7 bin 600 liraya çıkmıştır. Çin, uyguladığı politikalarla tüm dünyadaki demiri kendisine çekmektedir. İhracatın önemini bilmekle birlikte, iç pazarı ayakta tutacak kadar malın tedarikini sağlamak üzere gümrük vergisinin düşürülmesini önermekteyiz" dedi.
`BETON ÜRETİCİLERİ SABİT FİYAT VERMİYOR´
Çimento ve hazır beton üreticilerinin de fırsatçılık yaptığını, çimento tedarik edemediklerini gerekçe göstererek projelere yeterli miktarda sabit fiyattan beton vermediklerini vurgulayan Karslıoğlu, haliyle betona da sürekli zam geldiğimi kaydetti. Beton fiyatının 2020´nin mayıs ayında 135 lirayken 2021´nin mayıs ayında yüzde 120´lik artışla 300 liraya çıktığını söyleyen Karslıoğlu, "Bir projeye, bir beton firması beton dökmeye başlamışsa, diğer firmalar artık oraya fiyat dahi vermemektedir. Hukuka ve serbest piyasa kurallarına aykırı olan beton firmalarının bu gizli anlaşmaları, yüklenicileri korumasız bırakmaktadır. Bu hususta Rekabet Kurulu Başkanı Birol Kule'yi göreve çağırıyoruz. Bu firmaların `ceza yesek ne olur, onu da zam olarak yansıtırız´ tarzındaki gayrı ahlaki tavırları karşısında devletimizi daha kapsamlı ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)
2021-05-26 13:03:31

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